Какая погода ждет белорусов в марте, рассказал синоптик Рябов

Об этом рассказал ОНТ синоптик Дмитрий Рябов.
Как рассказал Рябов, по всем климатическим характеристикам март является зимним месяцем. Поэтому, несмотря на многие признаки ранней весны, похолодания вполне возможны.
«Не исключены сильный ветер и снегопады. И это является нормой», — подчеркнул синоптик.
В целом, средняя месячная температура воздуха в марте ожидается на 1−1,5°C выше климатической нормы, которая для нашей страны составляет от −3°C на северо-востоке до +1°C на юго-западе. Это на 4−5°C выше, чем было в феврале.
«На продолжительное потепление надеяться не стоит — прятать куртки пока еще рано», — отметил он.
Что касается осадков, то их месячное количество прогнозируется около средних значений за много лет.
То есть Беларусь ждет в среднем до 15 влажных дней: будет и дождь, и снег, и мокрый снег. Также ожидаются туманы и метели. Примерно раз в 10 лет отмечаются и грозы.