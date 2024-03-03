В девяти регионах объявлено штормовое предупреждение на 4 марта

Ночью на западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются небольшие осадки (дождь, снег), туман. В Шымкенте в первой половине ночи ожидаются осадки (дождь, снег); ночью туман. В Туркестане ночью ожидается туман.
На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. Ночью и утром на юге области ожидается туман. Ветер — 15−20 м/с.
В Астане временами ожидается поземок. Ветер — 15 м/с.
На юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается туман. В Алматы ночью и утром ожидается туман.
На севере, юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются небольшой снег, низовая метель, гололед. Ночью и утром на западе, юге области ожидается туман. Ветер — 15−20 м/с. В Петропавловске ночью ожидается низовая метель. Ветер — 15−20 м/с.
В Павлодарской области ожидается метель. Ветер — 15−20 м/с. В Павлодаре ожидается метель. Ветер — 15−18 м/с.
На юге, в центре Кызылординской области ожидается туман. В Кызылорде временами ожидается туман.
На западе, юге Костанайской области ожидается туман.
На севере, в центре Актюбинской области ожидается туман.
На севере Западно-Казахстанской области прогнозируют туман. В Уральске утром ожидается туман.
Также в «Казгидромете» поделились прогнозом синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 4 марта. По прогнозам синоптиков, на большей части Казахстана, за исключением запада и юго-запада страны, ожидаются осадки и усиление ветра.