В девяти регионах объявлено штормовое предупреждение на 4 марта

Также в «Казгидромете» поделились прогнозом синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 4 марта. По прогнозам синоптиков, на большей части Казахстана, за исключением запада и юго-запада страны, ожидаются осадки и усиление ветра.