«Как так можно относиться к старикам?»: в Приморье разбираются с владельцем пансионата

В Приморском крае владелец пансионата размещал постояльцев в помещении с рядом грубейших нарушений. На мужчину завели уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на прокуратуру Приморья.