«Как так можно относиться к старикам?»: в Приморье разбираются с владельцем пансионата

В Приморском крае владелец пансионата размещал постояльцев в помещении с рядом грубейших нарушений. На мужчину завели уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на прокуратуру Приморья.
Генеральный директор «Уют Приморье» предоставлял постояльцам помещение площадью 500 квадратных метров в доме на Первой Морской улице во Владивостоке. Здесь круглосуточно ухаживали за престарелыми и людьми с ограниченными возможностями за 50 тысяч рублей в месяц.
Выяснилось, что здесь находиться вовсе небезопасно. В постройке обнаружили грубые нарушения: несоответствие требованиям пожарной безопасности и санитарно-эпидемилогическим нормам. Все это создает реальную угрозу для жизни и здоровья постояльцев.