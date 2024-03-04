Жители Владивостока не могут добиться установки светофоров на опасных участках

Жители микрорайона Патрокл уже около шести лет пытаются добиться установки светофоров на двух участках — оживленном перекрестке у ТЦ «Патрокл» и в районе улицы Можайской, у остановки «Перинатальный центр». Переписка с чиновниками мэрии результатов не принесла — рассказали местные жители корр. ИА PrimaMedia. Из недавнего письма за подписью начальника управления дорог городской администрации Юрия Трунова следует, что установка светофоров в ближайшее время не планируется.
«Обустройство пересечения улиц Басаргина — Новороссийская светофорным объектом возможно выполнить при условии расширения проезжей части, выполнения общестроительных работ по обустройству направляющих островков, установки светофорных стоек и нанесения дорожной разметки. По вопросу установки светофорного объекта на нерегулируемом пешеходном пешеходе в районе дома № 1Б по улице Можайская, сообщаем следующее. Данный участок улично-дорожной сети будет включен в перечень разработки проектов организации дорожного движения. По результатам, которого будет приниматься решение об установке светофорного объекта», — говорится в официальном ответе мэрии на обращение местных жителей.
Еще в 2022 году мэрия посчитала обоснованным обустройство перекрестка на Басаргина светофором и даже объявила конкурс, который однако не состоялся.
«С наступлением нового года никакого движения по этому вопросу нет, хотя ДТП на обоих перекрестках стабильно повторяются», — пишут жители Патрокла.
В телеграм-канале (18+) patroklinfo за установку светофора у торгового центра высказались 90% участников опроса.
Об опасности для пешеходов другого перекрестка, на ул. Можайской и Борисенко недалеко от заезда в перинатальный центр, и необходимости организовать там либо круговое движение, либо оборудовать светофорами высказывалась и главный врач учреждения Татьяна Курлеева. В письме ТОС «Патрокл-Сочинская» она акцентирует внимание на том, что движение машин скорой помощи на нерегулируемых переходах может создавать угрозу безопасности пешеходов.
По словам жителей Патрокла с заселением района необходимость обустройства перекрестков светофорами в микрорайоне с каждым годом возрастает. Чтобы доказать это чиновникам, они самостоятельно организовали сбор данных по трафику и предоставили их в администрацию.