Жители Владивостока не могут добиться установки светофоров на опасных участках

Жители микрорайона Патрокл уже около шести лет пытаются добиться установки светофоров на двух участках — оживленном перекрестке у ТЦ «Патрокл» и в районе улицы Можайской, у остановки «Перинатальный центр». Переписка с чиновниками мэрии результатов не принесла — рассказали местные жители корр. ИА PrimaMedia. Из недавнего письма за подписью начальника управления дорог городской администрации Юрия Трунова следует, что установка светофоров в ближайшее время не планируется.