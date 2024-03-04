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В центре Симферополя перекроют движение и ограничат парковку

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар — РИА Новости Крым. В центре Симферополе в понедельник ограничат движение и парковку транспорта из-за обрезки деревьев. Об этом сообщает администрация города.
Источник: РИА "Новости"

«В связи с проведением работ по обрезке зеленых насаждений с 07:30 до 00:00 часов 04.03.2024 будет ограничено движение на участке улицы Желябова (от улицы Горького до улицы Екатерининская). Также будет ограничена парковка транспортных средств от улицы Желябова, 15 до улицы Горького», — сказано в сообщении.

Также в городской администрации предупредили, что в связи с проведением работ возможны перебои с электроснабжением.

Администрация Симферополя просит жителей и гостей города заранее планировать маршрут по городу.