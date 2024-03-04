В центре Симферополя перекроют движение и ограничат парковку

«В связи с проведением работ по обрезке зеленых насаждений с 07:30 до 00:00 часов 04.03.2024 будет ограничено движение на участке улицы Желябова (от улицы Горького до улицы Екатерининская). Также будет ограничена парковка транспортных средств от улицы Желябова, 15 до улицы Горького», — сказано в сообщении.