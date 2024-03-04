Выпускник ИВВАИУ Александр Гребёнкин отправился в космос

Для Александра Гребёнкина этот полёт в космос станет первым. Российскому космонавту предстоит сменить Константина Борисова, который уже полгода работает на борту Международной космической станции. В течение полугода Александр будет работать с Олегом Кононенко и Николаем Чубом, которые выполняют годовой полёт.