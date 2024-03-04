Выпускник ИВВАИУ Александр Гребёнкин отправился в космос

После нескольких отсрочек космический корабль «Дрэгон», на борту которого в космос отправился выпускник ИВВАИУ Александр Гребёнкин, наконец отправился в космос. Помимо россиянина в состав экипажа вошли американцы Мэттью Доминик, Майкл Барратти Джанетт Эппс.
Как рассказал в своих соцсетях иркутский астроном Сергей Язев, для ракеты «Фэлкон-9» это первый полёт первой ступени, которая успешно вернулась на посадочную площадку. Для космического корабля «Индевор» это четвёртый полёт.
Для Александра Гребёнкина этот полёт в космос станет первым. Российскому космонавту предстоит сменить Константина Борисова, который уже полгода работает на борту Международной космической станции. В течение полугода Александр будет работать с Олегом Кононенко и Николаем Чубом, которые выполняют годовой полёт.