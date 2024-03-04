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В Омске постепенно оживает «Летур». Показываем, как он сейчас выглядит

Сейчас там обновляют фасады.
Источник: Om1.ru

Заброшенный ТК в центре города преображается на глазах. Сейчас там обновляют фасады — вместо обветшалого пластика устанавливают сверкающие панорамные окна. Блеклую плитку тоже уже частично сняли.

Напомним, новые собственники обещают открыть «Летур» к 1 июля. Он будет называться «Гагарин-Молл». Там будут работать фудкорт с кухнями разных стран, ресторан, ночной клуб. Остальную площадь отдадут под офисы и магазины.

Стройка обновляемого здания тянется до территории фуд-пространства «Люба, давай!». Рабочие обсуждают замену окон на втором этаже здания. Пока что строители поставили новые окна только на первом этаже со стороны улицы Гагарина.

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