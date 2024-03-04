В Омске постепенно оживает «Летур». Показываем, как он сейчас выглядит

Заброшенный ТК в центре города преображается на глазах. Сейчас там обновляют фасады — вместо обветшалого пластика устанавливают сверкающие панорамные окна. Блеклую плитку тоже уже частично сняли.
Напомним, новые собственники обещают открыть «Летур» к 1 июля. Он будет называться «Гагарин-Молл». Там будут работать фудкорт с кухнями разных стран, ресторан, ночной клуб. Остальную площадь отдадут под офисы и магазины.
Стройка обновляемого здания тянется до территории фуд-пространства «Люба, давай!». Рабочие обсуждают замену окон на втором этаже здания. Пока что строители поставили новые окна только на первом этаже со стороны улицы Гагарина.