Названы 5 продуктов, которые только притворяются полезными

В их числе мюсли, которые позиционируются как низкокалорийные продукты, но это не так. Зачастую в своем составе они имеют сублимированные фрукты или ягоды, которые добавляют калорийность за счет того, что вымачиваются в сладких сиропах.
Под здоровую еду маскируются и сладкие творожки, которые содержат большое количество сахара. Также в них часто добавляют пальмовое масло. Также творожки очень калорийные.
«Все вместе приводит к тому, что этот продукт должен быть назван рафинированным, а рафинированная еда, естественно, вредит продолжительности жизни», — отметил диетолог Андрей Бобровский.
Также неполезны каши быстрого приготовления: овсяные, гречневые, льняные и с фруктовыми добавками. В составе каш крупы, которые проходят очень много этапов приготовления, как термических так, так и этапы очистки, и на выходе мы не получаем практически ничего.
На завтрак не рекомендуется есть и протеиновые батончики, так как в них добавляют сахар.
«У батончика высокая калорийность и есть один очень хитрый психологический трюк. Покупатель такого батончика с чистой совестью думает: “Я купил правильный продукт”, поэтому съедает его в 2, а то и в 3 раза больше. Отсюда лишняя калорийность и сомнительная польза», — сказал Андрей Бобровский.
Многие считают полезными и пакетированные соки, особенно те, на которых написано «стопроцентно натуральные». Важно понимать, что это не ЗОЖ-напиток. Пить можно, но не стоит злоупотреблять, ведь там содержится много сахара, а значит, лишних калорий. Если выбирать сок, лучше отдать предпочтение свежевыжатому или детской воде с добавлением сока.