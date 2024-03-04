Названы 5 продуктов, которые только притворяются полезными

Многие считают полезными и пакетированные соки, особенно те, на которых написано «стопроцентно натуральные». Важно понимать, что это не ЗОЖ-напиток. Пить можно, но не стоит злоупотреблять, ведь там содержится много сахара, а значит, лишних калорий. Если выбирать сок, лучше отдать предпочтение свежевыжатому или детской воде с добавлением сока.