В Хабаровском крае протестируют систему оповещения

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, начало проверки в 10:40. В это время прозвучат объявление на местных радио- и телеканалах. Дикторы сообщат, что в регионе проводится тестирование системы оповещения. Затем будут работать системы оповещения на случай ГО и ЧС.
Сирены будут работать в течение пяти минут. Сигнал означает «Внимание всем!». Гражданам нужно будет включить телевизор или радио, чтобы прослушать полную информацию об угрозе, алгоритм действий. В тестовом варианте дикторы объявят, что проверка плановая и она завершена.
Жителей региона просят не совершать дополнительных действий, не паниковать и действовать согласно озвученным инструкциям. Напомним, комплексная проверка системы оповещения на случай ГО и ЧС проводится по распоряжению губернатора края ежегодно в марте. Очередная проверка пройдет в первую среду октября.