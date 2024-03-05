В Хабаровском крае протестируют систему оповещения

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, начало проверки в 10:40. В это время прозвучат объявление на местных радио- и телеканалах. Дикторы сообщат, что в регионе проводится тестирование системы оповещения. Затем будут работать системы оповещения на случай ГО и ЧС.