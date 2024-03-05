Кузбасский врач Егорова рассказала, кто главные враги ползающих детей

«Главные враги ползающих малышей — это двери, ящики, скатерти, верёвки и пакеты. С того момента, как малыш пополз, стоит избавиться от всего, что свисает со столов. Потянув за скатерть, например, ребёнок может свалить себе на голову тяжёлые предметы. На полу или на низко расположенных полках не должны лежать верёвки, шнурки, пластиковые пакеты и другие опасные предметы. Дотянуться, запутаться и даже задохнуться в них он рискует за считанные минуты», — говорит специалист.