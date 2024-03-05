Кузбасский врач Егорова рассказала, кто главные враги ползающих детей

Детская травма может привести к тяжёлым последствиям, а иногда и к гибели ребёнка. Врач по медицинской профилактике «Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики» Лилия Егорова рассказывает, как обезопасить малыша, который начал ползать.
«Главные враги ползающих малышей — это двери, ящики, скатерти, верёвки и пакеты. С того момента, как малыш пополз, стоит избавиться от всего, что свисает со столов. Потянув за скатерть, например, ребёнок может свалить себе на голову тяжёлые предметы. На полу или на низко расположенных полках не должны лежать верёвки, шнурки, пластиковые пакеты и другие опасные предметы. Дотянуться, запутаться и даже задохнуться в них он рискует за считанные минуты», — говорит специалист.
Также она рекомендует закрепить неустойчивые конструкции (мебель, вазы, вешалки, подставки под горшки).
Дети, которые начали ходить, рискуют добраться до большего количества потенциально опасных предметов, поэтому стоит прикрепить к жёстким углам мебели насадки, розетки закрыть пластиковыми заглушками, убрать повыше растения и сумки.