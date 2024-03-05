Первый в крае цифровой Дом Юнармии открыли в Сочи

В центре Сочи открылся первый в Краснодарском крае цифровой Дом Юнармии. Здесь же разместили и другие молодежные общественные организации патриотической направленности.
«Здесь молодые патриоты под руководством опытных наставников, среди которых ветераны службы и участники СВО, будут осваивать теорию и получать практический опыт допризывной подготовки».
В том числе юных патриотов научат управлять беспилотниками. В получении этого навыка особенно заинтересованы ученики старших классов и студенты.
Интерактивный зал Дома Юнармии оборудовали медиапанелями. Через них можно больше узнать о всероссийском движении и присоединиться к нему онлайн.
«Уверен, в сочинском Доме Юнармии будут бережно хранить историческую память о славных победах нашего Отечества и воспитывать настоящих защитников России», — написал в своем телеграм-канале Копайгородский.