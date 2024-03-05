Сроки весенних каникул озвучили в Нижегородской области

Школьники Нижегородской области ждут весенние каникулы после длинной третьей четверти. Как обычно, а большинстве школ они начнутся в конце марта. В министерстве образования региона nn.aif.ru разъяснили, сколько они должны длиться.
«Согласно Приказам Минпросвещения продолжительность школьных каникул составляет 9 календарных дней три раза в году по окончании каждой четверти, — сообщили в минобре. — Календарный учебный график определяется каждой образовательной организацией самостоятельно».
Так, в часть нижегородских школ уходит на каникулы на период с 23 по 30 или 31 марта, другие будут отдыхать с 25 марта по 2 апреля, есть и такие, которые сдвигают каникулы на 27 марта — 3 апреля.
А ученики «Школы 800», где образовательный процесс разбит на триметры, будут отдыхать с 8 по 14 апреля.