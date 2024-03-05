«Дом книги» и еще два здания в Ростове-на-Дону стали памятниками архитектуры

Три здания, расположенные в центре Ростова-на-Дону, внесли в реестр объектов культурного наследия в качестве памятников архитектуры регионального значения. Соответствующие постановления опубликованы на портале правовой информации.
Речь идет о «Доме книги» 1951 года постройки (Большая Садовая, 41), Доходном доме Белых и Доходном доме Блюма — оба здания 1914 года постройки (Университетский, 107/176 и Доломановский, 29).
Выявленные объекты культурного наследия внесли в реестр региональных памятников на основе историко-культурной экспертизы.
Теперь в границах указанных зданий нельзя возводить объекты капитального строительства, вести земляные и мелиоративные работы. Хозяйственная деятельность возможна при условии сохранения архитектурных памятников.