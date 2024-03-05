Путин поддержал идею отмечать «День томата»

«Почему нет… Местное начальство должно вам помочь… Идея сама замечательная, классная идея. У нас по-моему еще нет такого», — сказал Путин на встрече с работниками агрохолдинга в Ставропольском крае, где прозвучала идея провести «день томата».
Президент поинтересовался, не будут ли кидаться томатами на этом празднике. Авторы идеи заверили, что их будут есть.
«Надо совместить фестиваль вина с фестивалем (томатов — ред.)», — пошутил Путин, узнав, что фестиваль вина проходит в Ставропольском крае.
«Идея (день томата — ред.) хорошая, замечательная, давайте сделаем. Если нужно чем-то помочь, то давайте, в чем проблема», — добавил глава государства.