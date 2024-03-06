Юргинец обвиняется в семи изнасилованиях двух несовершеннолетних дочерей

Как сообщают кузбасские следователи, 43-летнего жителя Юрги обвиняют в 10 эпизодах насилия над своими несовершеннолетними дочерьми.
Следователи возбудили уголовное дело по ст. 131 УК РФ (изнасилование), где мужчину подозревают в семи эпизодах преступлений, и по ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) — юргинца обвиняют в трёх эпизодах. Все документы передали в суд.
По версии следствия, с сентября 2018 года по октябрь 2023 года фигурант дома насиловал дочерей и угрожал девочкам физической силой, если они кому-то об этом расскажут. Однако одна из них поделилась происходящим со знакомой, которая сообщила о преступлении в правоохранительные органы.
Фигуранта задержали и на период предварительного расследования заключили под стражу. Выводы проведённой судебной психолого-психиатрической экспертизы подтвердили вменяемость обвиняемого. Несовершеннолетнюю потерпевшую изъяли и поместили в соцучреждение.