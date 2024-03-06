Юргинец обвиняется в семи изнасилованиях двух несовершеннолетних дочерей

По версии следствия, с сентября 2018 года по октябрь 2023 года фигурант дома насиловал дочерей и угрожал девочкам физической силой, если они кому-то об этом расскажут. Однако одна из них поделилась происходящим со знакомой, которая сообщила о преступлении в правоохранительные органы.