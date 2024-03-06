Проект межвузовского кампуса Хабаровска заинтересовал иностранных студентов

На полях Всемирного фестиваля молодежи (16+), который проходит на федеральной территории «Сириус», состоялась стратегическая сессия по развитию международной деятельности кампусов. Напомним, что по поручению президента России Владимира Путина в рамках национального проекта «Наука и университеты» в Хабаровске к 2030 году будет построен межвузовский кампус, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
Гости фестиваля познакомились с проектами создания и развития современных университетских городков в регионах России. На стенде Хабаровского края презентация кампуса транслировалась на интерактивном мониторе. Современный образовательный комплекс объединит в себе 4 кластера: строительства и урбанистики, технологической трансформации, гуманитарных наук и креативных индустрий. На площади более чем 40 гектаров расположатся учебные корпуса, лаборатории, конгресс-центр, спортивный комплекс, общежития.
— Создание кампуса мирового уровня в Хабаровске должно вывести нашу науку на более продвинутый уровень развития, открыть невероятные возможности для самореализации молодых ученых, а также преобразить наш город. Наш стенд с проектом межвузовского кампуса заинтересовал студентов. Команда кампуса активно работает, рассказывает о возможностях, которые могут предоставить высшие учебные заведения в Хабаровском крае, — рассказал заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов.
Важным результатом участия делегации Хабаровского края в стратегической сессии будет принятие ряда конкретных мер по развитию международной деятельности межвузовского кампуса на базе ТОГУ. Эти меры будут направлены на укрепление партнерских отношений, расширение сети зарубежных партнеров, развитие совместных проектов и программ, а также повышение привлекательности образовательных учреждений Хабаровского края для иностранных студентов.
— Участие в стратегической сессии позволит нам лучше понять ожидания и потребности студентов из различных стран от кампусов, что послужит основой для дальнейших обсуждений и разработки стратегии международной деятельности нашего университета в рамках международного кампуса в Хабаровске, — подчеркнул проректор по научной и инновационной деятельности ТОГУ Илья Купряшкин.
Напомним, что во время послания Федеральному Собранию президент России Владимир Путин заявил, что в России будет построено не менее 40 современных кампусов. На эти цели будет выделено не менее 400 млрд рублей. По словам главы государства, в кампусах необходимо предусмотреть все условия, чтобы студенты, аспиранты, преподаватели, молодые семьи могли учиться, работать и воспитывать детей.