Проект межвузовского кампуса Хабаровска заинтересовал иностранных студентов

Напомним, что во время послания Федеральному Собранию президент России Владимир Путин заявил, что в России будет построено не менее 40 современных кампусов. На эти цели будет выделено не менее 400 млрд рублей. По словам главы государства, в кампусах необходимо предусмотреть все условия, чтобы студенты, аспиранты, преподаватели, молодые семьи могли учиться, работать и воспитывать детей.