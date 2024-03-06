В Кузбассе заложили фундамент для нового молочного завода в Топках

Сергей Цивилев поучаствовал в закладке фундамента нового завода по переработке молока в Топкинском округе, который планируют построить в 2028 году. Он будет перерабатывать до 180 тысяч тонн молока и 10 тысяч тонн сыворотки. Продукты глубокой переработки (казеин, лактоза и т. д.) используются в детском питании.
Также губернатор проинспектировал ход работ в Чебуле на стройплощадке животноводческого комплекса на 2 400 коров и 2 800 голов молодняка, который начали строить в мае прошлого года. Сейчас там уже возвели коровник и телятник, где содержится тысяча коров и 24 телёнка, открыли административно-бытовой блок. Через месяц начнёт работать доильно-молочный блок.
Комплекс рассчитан на производство 22 тыс. тонн молока в год. Когда его полностью запустят, Кузбасс снизит зависимость от поставок молока из других субъектов. Благодаря комплексу создадут 200 рабочих мест.
Также в регионе планируют построить ещё четыре таких животноводческих комплекса на 2 400 голов каждый в разных сельских территориях и два комплекса по переработке молока на 8 200 голов каждый. Власти говорят, что аналогов подобному в России нет. По завершению проектирования в мае начнут строить первый в Кемеровском округе.