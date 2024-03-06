В Кузбассе заложили фундамент для нового молочного завода в Топках

Также в регионе планируют построить ещё четыре таких животноводческих комплекса на 2 400 голов каждый в разных сельских территориях и два комплекса по переработке молока на 8 200 голов каждый. Власти говорят, что аналогов подобному в России нет. По завершению проектирования в мае начнут строить первый в Кемеровском округе.