Какие цветы предпочитают казахстанки, рассказали в КГД

Также в прошлом 2023 году больше всего ввезли розы весом 5 тыс. тонн или 111,0 млн.штук бутонов, стоимостью 39,9 млн. долларов США, хризантемы (вес — 1,0 тыс.тонн или 15,8 млн.штук бутонов, стоимостью 7,5 млн.долларов США), лилии (вес — 220,7 тонн или 3,3 млн.бутонов, стоимостью 1 493,7 тыс. долларов США). В 2023 году в Казахстан всего ввезены цветы весом в 8,5 тыс. тонн, стоимостью 60,1 млн. долларов США. В сравнении с 2022 годом, в 2023 году ввезено цветов весом на 1,4 тыс. тонн больше, стоимостью 13,1 млн. долларов США. В прошлом 2023 году за рубежом пользовались спросом казахстанские розы в Узбекистане, всего экспортировано цветов весом 27,1 тонн стоимостью 40,4 тыс. долларов США.