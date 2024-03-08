Какие цветы предпочитают казахстанки, рассказали в КГД

За январь 2024 года в Казахстан всего ввезены цветы весом в 639,7 тонн или 12,1 млн.штук бутонов, стоимостью 5,0 млн.долларов США (в январе месяце 2023 года в Казахстан всего ввезено цветов весом в 526,8 тонн или 10,2 млн. штук бутонов стоимостью 3,9 млн. долларов США). Наибольшей популярностью пользуются розы, их ввезено весом 411,2 тонны или 9,3 млн.штук бутонов, стоимостью 3,4 млн. долларов США. На втором месте — хризантемы (вес — 71,9 тонн или 1,1 млн.штук бутонов, стоимостью 553,8 тыс. долларов США), на третьем месте — лилии (вес — 15,2 тонн или 220,2 тыс.бутонов, стоимостью 104,2 тыс. долларов США).
Также популярны гвоздики, их ввезено весом 9,3 тонн и стоимостью 68,2 тыс. долларов США, другие свежие срезанные цветы и бутоны (тюльпан, hydrangeas, линолиум, гипсофила, финикс, ирис, гортензия и др. экзотические цветы) ввезены весом 132,1 тонн и стоимостью 808,6 тыс. долларов США. В текущем году цветы ввозились из Эквадора (404,2 тонн), Нидерландов (105,4 тонн), Колумбии (49,3 тонн), Китая (16,3 тонн), Кении (44,8 тонн), Узбекистана (9,2 тонн) и Израиля (2,7 тонн).
Также в прошлом 2023 году больше всего ввезли розы весом 5 тыс. тонн или 111,0 млн.штук бутонов, стоимостью 39,9 млн. долларов США, хризантемы (вес — 1,0 тыс.тонн или 15,8 млн.штук бутонов, стоимостью 7,5 млн.долларов США), лилии (вес — 220,7 тонн или 3,3 млн.бутонов, стоимостью 1 493,7 тыс. долларов США). В 2023 году в Казахстан всего ввезены цветы весом в 8,5 тыс. тонн, стоимостью 60,1 млн. долларов США. В сравнении с 2022 годом, в 2023 году ввезено цветов весом на 1,4 тыс. тонн больше, стоимостью 13,1 млн. долларов США. В прошлом 2023 году за рубежом пользовались спросом казахстанские розы в Узбекистане, всего экспортировано цветов весом 27,1 тонн стоимостью 40,4 тыс. долларов США.