Спецназовцы вернулись из СВО и поздравили свою школьную учительницу

Как сообщают сотрудники Росгвардии Кузбасса, накануне 8 Марта спецназовцы поздравили любимую школьную учительницу с праздником. Александр и Илья, военнослужащие отряда специального назначения «Кузбасс», вместе учились в юргинской школе.
Когда они узнали, что их учитель обществознания Юлия Кулакова до сих пор преподаёт в кемеровской школе № 74, решили её поблагодарить и подарить букет цветов.
«Юлия Юрьевна всегда была для нас не только учителем, но и наставником, который помогал нам развиваться и стремиться к лучшему. Благодаря ей в школьные годы мы часто ездили на различные сборы, у нас проходила постоянная подготовка. Мы были плечом к плечу!», — поделился один из кузбассовцев.
Сама учительница призналась, что визит бывших учеников был для неё очень неожиданным: «Парни не так давно вернулись из зоны СВО, и увидеть их в нашей школе — действительно лучший подарок».