Спецназовцы вернулись из СВО и поздравили свою школьную учительницу

«Юлия Юрьевна всегда была для нас не только учителем, но и наставником, который помогал нам развиваться и стремиться к лучшему. Благодаря ей в школьные годы мы часто ездили на различные сборы, у нас проходила постоянная подготовка. Мы были плечом к плечу!», — поделился один из кузбассовцев.