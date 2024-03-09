В Воронежской области потеплеет до +6 градусов

Синоптики также дали предварительный прогноз на половодье в Воронежской области. Несмотря на то что зимой осадков в регионе выпало больше нормы, весенние максимумы на реках ожидаются ниже средних многолетних значений и ниже, чем в 2023-м. Однако на малых реках не исключены подъемы воды до опасных отметок.