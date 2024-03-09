В Воронежской области потеплеет до +6 градусов

Днем во вторник, 12 марта, термометры в Воронежской области покажут от 1 до 6 градусов тепла. В самой столице Черноземья они также преодолеют нулевую отметку — ожидается около +2…+4 градусов. Существенных осадков в этот день в регионе не прогнозируют. Об этом сообщается в свежем пресс-релизе областного гидрометцентра.
Ранее главный метеоролог Воронежской области Александр Сушков рассказал корреспонденту РИА «Воронеж», что в целом март 2024-го в регионе обещает быть сравнительно прохладным. Среднемесячная температура ожидается ниже нормы на 0,3 градуса.
Синоптики также дали предварительный прогноз на половодье в Воронежской области. Несмотря на то что зимой осадков в регионе выпало больше нормы, весенние максимумы на реках ожидаются ниже средних многолетних значений и ниже, чем в 2023-м. Однако на малых реках не исключены подъемы воды до опасных отметок.