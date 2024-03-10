Воронежские власти объяснили ликвидацию остановки «Областная больница»

— Для повышения безопасности дорожного движения эта остановка была исключена из их маршрутов. Однако она осталась при следовании в направлении города — уже после разворота, непосредственно у областной больницы. Таким образом, для посетителей медучреждения транспортная доступность не меняется, — рассказали в городском управлении транспорта.