Воронежские власти объяснили ликвидацию остановки «Областная больница»

О частичной ликвидации остановки стало известно на прошедшей рабочей неделе — с тех пор в данной точке перестали останавливаться автобусы №№ 3, 9КС, 16, 46, 47 при следовании из города.
Часть жителей города возмутились решением властей, отметив, что для них остановка была крайне удобна. В городской администрации сегодня, 10 марта, прокомментировали, чем было обусловлено изначальное решение.
Власти отметили, что ранее общественный транспорт, подъезжая к остановке, был вынужден перестраиваться через несколько полос, а затем разворачиваться на коротком отрезке пути. При этом дело осложнял крайне оживленный автомобильный трафик.
— Для повышения безопасности дорожного движения эта остановка была исключена из их маршрутов. Однако она осталась при следовании в направлении города — уже после разворота, непосредственно у областной больницы. Таким образом, для посетителей медучреждения транспортная доступность не меняется, — рассказали в городском управлении транспорта.
Что касается тех автобусов, которые следуют дальше областной больницы, то для них остановку сохранили.