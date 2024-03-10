На Южном Урале новые препараты будут тестировать на рыбах

Об этом сообщает ТАСС, дополняя, что новые препараты будут апробироваться на рыбах.
По словам Марии Комельковой, доктора биологических наук, это первый в общемировой практике случай полного перехода исследований над грызунами к исследованию над рыбами. В лаборатории с помощью рыб Danio rerio будут исследовать новые соединения, входящие в фармакологическую группу антидепрессантов.
Сами рыбы содержатся в специальных аквариумах, которые позволяют постоянно контролировать параметры их организма. Также в лаборатории есть оборудование, которое позволяет с высокой точностью списывать поведенческие реакции подопытных, что помогает избегать вольных трактовок при описании процессов.