На Южном Урале новые препараты будут тестировать на рыбах

По словам Марии Комельковой, доктора биологических наук, это первый в общемировой практике случай полного перехода исследований над грызунами к исследованию над рыбами. В лаборатории с помощью рыб Danio rerio будут исследовать новые соединения, входящие в фармакологическую группу антидепрессантов.