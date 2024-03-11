Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 11 марта

В Хабаровском крае открыли палаты интенсивного ухода для пожилых людей. Также в регионе работает программа, по которой жители региона смогут оставить своих престарелых родственников на время отпуска или командировки. О них позаботятся специалисты. Программа эта платная, а деньги пойдут на обновление тех же палат и оборудования.