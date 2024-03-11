В Иркутской области ввели режим повышенной готовности

— В связи с появлением предпосылок по истощению запасов топлива на объектах теплоэнергетики Иркутской области, в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения региона и объектов экономики, — сообщается в указе.