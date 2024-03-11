В Иркутской области ввели режим повышенной готовности

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев подписал указ о введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области. По словам главы региона, режим связан с функционированием объектов теплоэнергетики и нужен в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций.
— В связи с появлением предпосылок по истощению запасов топлива на объектах теплоэнергетики Иркутской области, в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения региона и объектов экономики, — сообщается в указе.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что отключение отопления в Иркутске 11 марта 2024 года произойдет в четырех округах.