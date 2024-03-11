В Роспотребнадзоре рассказали, как приготовить вкусные блины

Во-первых, вкус блинов зависит от вида муки. Ее нужно обязательно просеять перед добавлением, чтобы избежать попадания посторонних предметов и даже насекомых. Также нельзя использовать отсыревшую муку.
Во-вторых, стоит обработать яйца перед готовкой. Например, побрызгать скорлупу специальным раствором.
В-третьих, выбирайте свежие молочные продукты для блинов. Смотрите сроки годности и составы молока, сметаны, кефира и других.
Многие любят печь блины с просрочкой, но это ошибка. В таких продуктах появляются микроорганизмы и токсины. Не всегда они погибают при термической обработке.