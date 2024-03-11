Инфекционист спрогнозировал эволюцию COVID-19

«Идет время, и чем больше мы знаем, тем больше видим, что даже при легком, при легчайшем течении болезни, потом могут быть различные осложнения. Последствий за все время пандемии наблюдалось очень много. Это и поражение нервной системы, желудочно-кишечного тракта, костно-мышечной и сердечной систем», — сказал специалист.