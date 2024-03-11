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В Ростове ожидается потепление до +12°C

На этой неделе в Ростове-на-Дону потеплеет до +12°C, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Сейчас в Ричмонде: +16° 9 м/с 15% 758 мм рт. ст. +11°

Температура будет повышаться постепенно, понедельник станет самым холодным днем недели (+4°C), во вторник потеплеет на один градус. В среду ожидается +7°C, во вторник +8°C, в пятницу +9°C. В выходные воздух прогреется до +12°C.

В пятницу и выходные ожидаются небольшие дожди.

Кристина Федичкина.