В Ростове ожидается потепление до +12°C

Температура будет повышаться постепенно, понедельник станет самым холодным днем недели (+4°C), во вторник потеплеет на один градус. В среду ожидается +7°C, во вторник +8°C, в пятницу +9°C. В выходные воздух прогреется до +12°C.



В пятницу и выходные ожидаются небольшие дожди.



Кристина Федичкина.