Режим «черного неба» в Челябинской области продлили еще на двое суток

Напомним, предупреждение о НМУ первой степени действует в крупных городах с вечера 8 марта.
«В приземном слое атмосферы сохраняются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ», — говорится в комментарии специалистов Челябинского ЦГМС.
В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями до 19.00 среды, 13 марта, в Челябинске, Магнитогорске, Карабаше, Коркино, Сатке и Златоусте ожидается смог.
По информации синоптиков, ночью 12 марта на Южном Урале будет минус 16−21, в низинах — до 26 градусов. Днем во вторник ожидается минус 4−9. В ближайшие сутки облачно с прояснением, местами пройдет небольшой снег, ночью и утром в отдельных районах туманы, изморозь, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный 2−7 м/с.
Ночью 13 марта будет минус 14−19, в низинах — до 24 градусов. Днем в среду прогнозируется минус 1−6. При переменной облачности преимущественно без осадков, ветер западный, юго-западный 2−7 м/с.
В Челябинске ночью 12 марта будет минус 16−18, 13 марта — минус 17−19, 14 марта — 10−12 градусов. Днем во вторник столбики термометров покажутся минус 4−6, среду — минус 3−5, четверг — от минус до плюс 1 градуса, без существенных осадков.