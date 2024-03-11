Режим «черного неба» в Челябинской области продлили еще на двое суток

По информации синоптиков, ночью 12 марта на Южном Урале будет минус 16−21, в низинах — до 26 градусов. Днем во вторник ожидается минус 4−9. В ближайшие сутки облачно с прояснением, местами пройдет небольшой снег, ночью и утром в отдельных районах туманы, изморозь, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный 2−7 м/с.