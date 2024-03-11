В детсадах Новосибирска 29 групп закрыты на карантин

В свою очередь, статистику по заболеваемости гриппом и ОРВИ привёл министр здравоохранения региона Константин Хальзов. По его словам, за прошедщую неделю в регионе ОРВИ заболели 21 438 жителей, у 216 человек был диагностирован грипп. 16 жителей области заболели коронавирусом.