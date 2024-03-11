Белстат рассказал, что едят белорусы и в каком количестве

Больше всего белорусы съели молока и молочных продуктов. На одного человека в прошлом году приходилось 289 кг. Что касается яиц, то в Белстате насчитали 236, но уже не килограммов, а штук.
На втором месте по популярности — овощи и бахчевые (арбузы, дыни, кабачки
Дальше продукты распределились следующим образом:
- хлеб и хлебопродукты — 74 кг;
- фрукты и ягоды — 71 кг;
- картофель — 56 кг;
- сахар и кондитерские изделия — 27 кг;
- рыба и морепродукты — 14 кг;
- масло растительное, маргарин и другие жиры — 11 кг.