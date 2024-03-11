Белстат рассказал, что едят белорусы и в каком количестве

Больше всего белорусы съели молока и молочных продуктов. На одного человека в прошлом году приходилось 289 кг. Что касается яиц, то в Белстате насчитали 236, но уже не килограммов, а штук.



На втором месте по популярности — овощи и бахчевые (арбузы, дыни, кабачки и т. п. ) — 87 кг, а тройку замыкает мясо и мясные продукты — 84 кг.