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Белстат рассказал, что едят белорусы и в каком количестве

Национальный статистический комитет рассказал, какие у белорусов были вкусовые предпочтения в 2023 году. Статистика опубликована на официальном сайте Белстата.

Больше всего белорусы съели молока и молочных продуктов. На одного человека в прошлом году приходилось 289 кг. Что касается яиц, то в Белстате насчитали 236, но уже не килограммов, а штук.

На втором месте по популярности — овощи и бахчевые (арбузы, дыни, кабачки и т. п.) — 87 кг, а тройку замыкает мясо и мясные продукты — 84 кг.

Дальше продукты распределились следующим образом:

  • хлеб и хлебопродукты — 74 кг;
  • фрукты и ягоды — 71 кг;
  • картофель — 56 кг;
  • сахар и кондитерские изделия — 27 кг;
  • рыба и морепродукты — 14 кг;
  • масло растительное, маргарин и другие жиры — 11 кг.