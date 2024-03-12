Что можно и нельзя делать в день Василия Теплого 12 марта, который называют Капельник

Православная церковь 12 марта вспоминает святого Василия Декаполита. В народе празднуют день Василия Теплого. Есть еще одно название — Капельник. Оно связано с тем, что солнце греет все сильнее. Из-за этого тает снег.
Что нельзя делать 12 марта
Запрещено звать гостей. Согласно приметам, чужие люди в доме могут разрушить семейное благополучие. Не следует во время длительных поездок шуметь и громко разговаривать. Это может грозить неприятностями в дороге. Не рекомендуется начинать важные дела. Кроме того, нельзя отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.
Что можно делать 12 марта
По традиции, в указанный день всегда старались проявить щедрость в отношении тех, кто нуждается в помощи. Кроме того, 12 марта жены старались быть ласковыми со своими супругами, чтобы дальнейшая жизнь была счастливой. А еще обязательно пекли калачи, которыми угощали родных и близких.
Согласно приметам, дождь 12 марта обещает дождливое и прохладное лето. В том случае, если прилетели грачи и жаворонки, то морозов уже не ждали. Сильная капель говорила про удачную охоту на зайцев.