Что можно и нельзя делать в день Василия Теплого 12 марта, который называют Капельник

Запрещено звать гостей. Согласно приметам, чужие люди в доме могут разрушить семейное благополучие. Не следует во время длительных поездок шуметь и громко разговаривать. Это может грозить неприятностями в дороге. Не рекомендуется начинать важные дела. Кроме того, нельзя отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.