В Кремлевском дворце заявили, что не отменяли выступление Кристины Орбакайте

Ранее в пресс-службе площадки ТАСС сообщили, что артистка 7 марта примет участие в концерте «Будьте счастливы всегда!» в Государственном Кремлевском дворце. Однако незадолго до мероприятия номер Орбакайте убрали из программы, вместо певицы выступили Денис Майданов и Таисия Повалий. Комментируя замену концертного номера, Ярошевский отметил, что организация концертов — «это живой процесс», и изначально заявленный состав артистов может меняться.
«Идут перестановки, ротации, добавления, отмены. То есть это крайне живая история, которая претерпевает изменения чуть ли не каждый день. Поэтому организаторы всегда отдельной строчкой делают сноску о том, что в программе могут быть изменения. Зачастую у самих артистов могут меняться планы», — сказал он.
При этом пресс-секретарь Кремлевского дворца подчеркнул, что «в рамках нашего концерта выступление Кристины Орбакайте никто не отменял», она не выступила 7 марта «по каким-то своим причинам». Концертный директор певицы Александр Качан от комментариев отказался.
Кроме того, Ярошевский сообщил, что «ничего не знает» про обращение общественника Виталия Бородина. Ранее активист в Telegram-канале рассказал, что выступление Орбакайте 7 марта якобы отменили после его обращения с просьбой внести певицу Аллу Пугачеву в список иностранных агентов. «Не знаем ничего про его заявление. В целом к нам никаких просьб, указаний не поступало насчет того, чтобы мы ее сняли с концерта», — сказал он.
Ранее мэр Владивостока Константин Шестаков попросил организаторов отменить концерты Орбакайте, поскольку против них выступили местные общественные организации. Концерт певицы, который должен был состояться 19 марта, в итоге был отменен. 5 февраля выступления Орбакайте отменили в Красноярске и Иркутске.
После обращения общественников был отменен концерт певицы в Улан-Удэ. Орбакайте должна была выступать там 13 марта с концертной программой «На бис!». В соцсетях было распространено заявление бурятского регионального отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», в котором предлагалось не проводить в регионе запланированный концерт артистки. Концерты Орбакайте в Благовещенске и Хабаровске перенесли на неопределенные даты.