В Кремлевском дворце заявили, что не отменяли выступление Кристины Орбакайте

Кроме того, Ярошевский сообщил, что «ничего не знает» про обращение общественника Виталия Бородина. Ранее активист в Telegram-канале рассказал, что выступление Орбакайте 7 марта якобы отменили после его обращения с просьбой внести певицу Аллу Пугачеву в список иностранных агентов. «Не знаем ничего про его заявление. В целом к нам никаких просьб, указаний не поступало насчет того, чтобы мы ее сняли с концерта», — сказал он.