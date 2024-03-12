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Или снег, или жара: приморцев ждет нестабильная погода

Синоптики пообещали приморцам неспокойную погоду на неделе.
Сейчас в Ричмонде: +8° 4 м/с 34% 759 мм рт. ст. +6°
Источник: Комсомольская правда

Синоптики Примгидромета рассказали о прогнозе на эту неделю. Жителей ждет неспокойная погода, с чередующимися осадками и жарой. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

В понедельник и вторник в Приморье ожидается небольшой снег. Минимальные температуры составили −3…-18°С.

В среду, 13 марта, погода будет морозной, но без осадков. Температура упадет на 3−5 градусов по сравнению с началом недели. Днем будет по-весеннему тепло.

А вот в четверг и пятницу, 14 и 15 марта, над территорией Приморья переместится серия неглубоких циклонов. Из-за этого регион ожидает небольшой снег в северных районах. При этом днем температура будет +5…+12°С, при осадках — около 0 .

Во Владивостоке снега на неделе не ожидается. Воздух прогреется до +2…+5°С. В четверг и пятницу температурный фон как ночью, так и днем повысится еще на 2−4 градуса.