Фото упорного полуфинального поединка «СКА-Нефтяника» и «Кузбасса» в Хабаровске

Первый полуфинальный поединок, согласно регламенту чемпионата, состоялся под сводами арены «Ерофей». На матч пришли две с половиной тысячи зрителей. Не удивительно, ведь в это же время в «Платинум Арене» хабаровский «Амур» бился с «Металлургом» за выход во второй раунд плей-офф, и там исход поединка был не предопределен. Так что в «Ерофей» пришли только истинные болельщики СКА.
Кемеровчане в этом сезоне напоминают паровой каток: на марше, не торопясь, перемалывая почти всех своих соперников. «Кузбасс» до этого прошел «Ак Барс-Динамо», причем, чтобы разделаться с казанской командой, ему третья игра не потребовалась. Следующие на очереди — хабаровчане.
«СКА-Нефтяник» сражался отважно и даже в какой-то момент, несмотря на постоянную игру в меньшинстве, сумел сравнять счет. Однако второй пенальти назначенный Евгением Лебедевым и реализованный Дмитрием Макаровым, отдал победу команде из Кемерово. Второй матч полуфинала пройдет уже в ледовом дворце «Кузбасс» 14 марта.
Ждем второй игры полуфинала чтобы снова поддержать армейцев, а пока смотрим эмоциональные снимки с первого матча и говорим спасибо фотографам «СКА-Нефтяника», запечатлевшим эту встречу для истории.