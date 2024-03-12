Фото упорного полуфинального поединка «СКА-Нефтяника» и «Кузбасса» в Хабаровске

Первый полуфинальный поединок, согласно регламенту чемпионата, состоялся под сводами арены «Ерофей». На матч пришли две с половиной тысячи зрителей. Не удивительно, ведь в это же время в «Платинум Арене» хабаровский «Амур» бился с «Металлургом» за выход во второй раунд плей-офф, и там исход поединка был не предопределен. Так что в «Ерофей» пришли только истинные болельщики СКА.