Прокуратура выявила серьезные нарушения в детсаду № 57 в Ангарске

Сотрудники прокуратуры выявили нарушения в работе детского сада № 57 в Ангарске. Заведующей учреждения и в управление образования внесли представления, сообщает пресс-служба надзорного органа региона. Добавим, что ранее в стриме Народного фронта (18+) мама воспитанника детсада рассказала о плачевном состоянии учреждения, пишет ИА IrkutskMedia.
В детсаду мебель 1967 года, фасад в трещинах, веранда заколочена, из окон дует, сообщается в тг-канале (18+) Народного фронта по области. Родители воспитанников дошкольного учреждения писали в разные инстанции, после чего в саду заменили посуду. До этого она была либо битая, либо пластиковая.
Прокуратура во время проверки установила, что в неудовлетворительном состоянии находятся ограждения и фасад здания, площадки, присутствует посуда с дефектами. Кроме того, в саду не было организовано ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты и пр. Сотрудники надзорного органа возбудили административные дела по факту нарушения санитарно-эпидемиологических требований и требований пожарной безопасности.
После представления прокуратуры в учреждении уже заменили столовую посуду и устранили нарушения в сфере пожарной безопасности. Дальнейшее устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.