Прокуратура выявила серьезные нарушения в детсаду № 57 в Ангарске

В детсаду мебель 1967 года, фасад в трещинах, веранда заколочена, из окон дует, сообщается в тг-канале (18+) Народного фронта по области. Родители воспитанников дошкольного учреждения писали в разные инстанции, после чего в саду заменили посуду. До этого она была либо битая, либо пластиковая.