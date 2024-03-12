ВФМ-2024: вдохновляющие истории участников фестиваля

В начале марта прошло самое масштабное молодежное событие в мире — Всемирный фестиваль молодежи, где каждый мог ближе познакомиться с Россией, ее достижениями в науке, культуре, спорте и многих других областях. Заявки на участие в фестивале подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа пройдет с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России.