Школу на 1120 мест на бывшем аэродроме ДОСААФ в Ростове планируют возвести за 22 месяца

Как сообщил глава администрации Алексей Логвиненко в своем телеграм-канале, проект предусматривает создание четырех функциональных блоков. В первом будут находиться столовая, актовый зал, читальный зал, помещения стрелкового кружка. Второй блок свяжет все части школы, там же расположат библиотеку и спортивную секцию. В третьем блоке будут обучаться ученики средней и старшей школы, а в четвертом — начальные классы.