Школу на 1120 мест на бывшем аэродроме ДОСААФ в Ростове планируют возвести за 22 месяца

Как сообщил глава администрации Алексей Логвиненко в своем телеграм-канале, проект предусматривает создание четырех функциональных блоков. В первом будут находиться столовая, актовый зал, читальный зал, помещения стрелкового кружка. Второй блок свяжет все части школы, там же расположат библиотеку и спортивную секцию. В третьем блоке будут обучаться ученики средней и старшей школы, а в четвертом — начальные классы.
Также в школе предусмотрено строительство мастерских по обработке древесины и металла, по обработке тканей, технологии, кулинарии и домоводству.
Внутри учебного заведения создадут коворкинг-зону, медиастудию с оборудованием для съемки, монтажа и экраном для демонстрации видеороликов.
На пришкольной территории появятся поле для мини-футбола, круговая беговая дорожка на четыре полосы, совмещенная площадка для игр в волейбол и баскетбол, учебно-опытная зона, где школьники смогут изучать правила дорожного движения, с дорожной разметкой и дорожными знаками, а также зона отдыха.
«К реализации проекта планируем приступить после выделения финансирования. Общая продолжительность работ по возведению здания школы составляет 22 месяца».