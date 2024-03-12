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В крымском зоопарке родились два редких ягненка

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар — РИА Новости. Два ягненка редкой породы родились в зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр, сообщил РИА Новости директор учреждения Виктор Жиленко.
Источник: РИА "Новости"

«У овец святого Якоба родились два детеныша. Это диковинка, мы не ожидали от них такого», — сказал он.

По его словам, овцы святого Якоба — уникальная порода, отличающаяся характерной чертой — двумя парами рогов: верхними и нижними.

флора и фауна