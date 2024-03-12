В Азербайджане откроется Центр узбекского языка и культуры имени Алишера Навои

«В 1918 году, когда началось подавление джадидского движения, Халид-Саид Ходжаев переехал из Узбекистана в Азербайджан, но он был репрессирован авторитарным режимом и приговорен к расстрелу в 1937 году. Данный перевод Халид-Саида Ходжаева был неизвестен почти 100 лет. Он был найден после долгих исследований, проведенных институтом», — говорится в сообщении.