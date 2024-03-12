ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. В Азербайджане откроется Центр узбекского языка и культуры имени Алишера Навои, сообщает пресс-служба Академии наук Узбекистана.
С этой целью делегация Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы посетила город Гяндж. Здесь состоялась встреча с представителями Национальной академии наук Азербайджана, Гянджинского государственного университета, учеными и интеллигенцией.
Участники встречи подписали соглашение об открытии в Гяндже Центра узбекского языка и культуры имени Алишера Навои.
Кроме того, ректор Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы Шухрат Сироджиддинов по приглашению президента Национальной академии наук Азербайджана академика Исы Хабибейли принял участие в торжественной церемонии, посвященной 90-летнему юбилею Института литературы имени Низами Гянджеви.
Также ректор ТашГУУЯЛ побывал на презентации книги Махмуда Кашгари «Дивон Лугат ат-Тюрк», созданной научным коллективом Азербайджанского института языкознания.
Это издание подготовлено на основе текста, переведенного на азербайджанский язык одним из узбекских джадидов Халид-Саидом Ходжаевым.
«В 1918 году, когда началось подавление джадидского движения, Халид-Саид Ходжаев переехал из Узбекистана в Азербайджан, но он был репрессирован авторитарным режимом и приговорен к расстрелу в 1937 году. Данный перевод Халид-Саида Ходжаева был неизвестен почти 100 лет. Он был найден после долгих исследований, проведенных институтом», — говорится в сообщении.
Сироджиддинов подчеркнул, что книга несомненно будет стимулировать новые исследования в мировой тюркологии.