Волгоградцев ждет потепление до +5 градусов и усиление ветра 13 марта

Согласно данным синоптиков, 13 марта в Волгоградской области существенных осадков не ожидается. Утром некоторые районы окутает туман. Скорость ветра составит 8−13 м/с, временами порывы усилятся до 18 м/с. Днем воздух прогреется до +5 градусов, ночью похолодает до −8.
Схожая погода установится в регионе и в четверг, 14 марта. При этом в дневные часы потеплеет до +8 градусов.
В Волгограде 13 марта без осадков, порывы ветра составят 8−13 м/с. Днем температура воздуха повысится до +3 градусов, ночью столбики термометров опустятся до −7.
При этом жителей Волгоградской области предупреждают о гололедице на дорогах в ближайшие дни.