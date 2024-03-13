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Волгоградцев ждет потепление до +5 градусов и усиление ветра 13 марта

В Волгоградской области в середине недели прогнозируют гололедицу и небольшое потепление.
Сейчас в Ричмонде: +5° 2 м/с 75% 757 мм рт. ст. +11°
Источник: Волгоградская правда

Согласно данным синоптиков, 13 марта в Волгоградской области существенных осадков не ожидается. Утром некоторые районы окутает туман. Скорость ветра составит 8−13 м/с, временами порывы усилятся до 18 м/с. Днем воздух прогреется до +5 градусов, ночью похолодает до −8.

Схожая погода установится в регионе и в четверг, 14 марта. При этом в дневные часы потеплеет до +8 градусов.

В Волгограде 13 марта без осадков, порывы ветра составят 8−13 м/с. Днем температура воздуха повысится до +3 градусов, ночью столбики термометров опустятся до −7.

При этом жителей Волгоградской области предупреждают о гололедице на дорогах в ближайшие дни.