Глава Минздрава Иркутской области показал первый рабочий день на новой должности

Новый исполняющий обязанности министра здравоохранения Иркутской области Андрей Модестов показал, как проходит его первый день на новой должности. Например, 12 марта глава Минздрава принял участие в открытии врачебной амбулатории в Грановщине. Об этом он сообщает в своем телеграм-канале.
— В начале недели медработники переехали в новое здание амбулатории. Оно светлое и современное, с широкими коридорами. Пациенты тоже уже оценили комфортные условия. Всего там работает 16 человек. Помимо участковых терапевтов и педиатров жители, не выезжая за пределы деревни, смогут обратиться за помощью к гинекологу, стоматологу и врачу функциональной диагностики. А еще сдать анализы, — говорит Андрей Модестов.
Глава Минздрава отметил, что Иркутский район — самый динамично развивающийся в Приангарье. На сегодняшний день там проживает около 170 тысяч человек. В основном это молодое население трудоспособного возраста.
Кроме того, Андрей Модестов обсудил с мэром района Леонидом Фроловым планы по строительству детской поликлиники в Хомутово. В 2024 году планируется начать работы.
Напомним, Андрей Модестов родился 21 мая 1965 года в Красноярске. В 1988 году он окончил Красноярский мединститут по специальности лечебное дело. С 1990 по 1993 годы обучался в аспирантуре РГМУ имени Пирогова в Москве на кафедре гигиены и общественного здоровья. Около 20 лет руководил государственными медицинскими учреждениями.
Андрей Модестов вступил в должность исполняющего обязанности министра здравоохранения с 11 марта.