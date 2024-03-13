Глава Минздрава Иркутской области показал первый рабочий день на новой должности

— В начале недели медработники переехали в новое здание амбулатории. Оно светлое и современное, с широкими коридорами. Пациенты тоже уже оценили комфортные условия. Всего там работает 16 человек. Помимо участковых терапевтов и педиатров жители, не выезжая за пределы деревни, смогут обратиться за помощью к гинекологу, стоматологу и врачу функциональной диагностики. А еще сдать анализы, — говорит Андрей Модестов.