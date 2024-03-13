Петербуржцам рассказали о лайфхаках приложения «Парковки»

Например, приложение позволяет проверить наличие штрафов за нарушения правил пользования парковкой. Также с помощью него можно узнать, на какую штрафстоянку эвакуатор увез автомобиль.
Если у пользователя несколько автомобилей — он может привязать их к одному аккаунту или удалить оттуда. Кроме того, можно настроить уведомление об окончании парковочной сессии или сроков действия парковочного разрешения.
Зона платной парковки в Петербурге распространяется на Центральный, Адмиралтейский, Петроградский и Василеостровский районы. Плату с водителей взимают с 8 до 20 часов включая праздники и выходные по определенным тарифам. Петербуржцы с инвалидностью с 1 мая получат возможность парковать машины бесплатно.