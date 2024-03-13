Экзотический цветок распустился впервые за 10 лет в Ботаническом саду ННГУ

Экзотическая Стрелиция Николая впервые за 10 лет зацвела в Ботаническом саду ННГУ. Распустившийся цветок обнаружили 12 марта утром, сообщили в пресс-службе вуза.
Многолетнее растение появилось в оранжерее Ботсада в 2006 году. Тогда его подарил выпускник биофака ННГУ Михаил Мокроусов в горшочке.
«В нашей тропической оранжерее оно быстро освоилось, стало активно расти, достигло пятиметрового потолка и впервые зацвело в 2011 году. После ремонта большой субтропической оранжереи в 2012 году экземпляр был пересажен в неё. Пересадка большого растения — дело непростое, наша Стрелиция Николая долго восстанавливалась», — рассказал директор Ботанического сада ННГУ Александр Широков.
В высоту растение достигло более 10 метров, а диаметр самого цветка составил 30 см. Свое родовое название он получил в честь принцессы Шарлотты Мекленбург-Стрелицкой, супруги британского короля Георга III, патронессы Королевских ботанических садов Кью в Лондоне.
Что касается видового названия nicolai, то оно дано в честь Великого князя Николая Николаевича Старшего, третьего сына императора Николая I и Александры Фёдоровны. Великий князь был монаршим куратором Петербургского ботанического сада, где был высажен экземпляр этого необычного растения, привезённый посольской делегацией в середине XIX века в подарок царю Николаю I.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что редкие растения начнут выращивать в Ботаническом саду ННГУ.