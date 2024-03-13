Экзотический цветок распустился впервые за 10 лет в Ботаническом саду ННГУ

«В нашей тропической оранжерее оно быстро освоилось, стало активно расти, достигло пятиметрового потолка и впервые зацвело в 2011 году. После ремонта большой субтропической оранжереи в 2012 году экземпляр был пересажен в неё. Пересадка большого растения — дело непростое, наша Стрелиция Николая долго восстанавливалась», — рассказал директор Ботанического сада ННГУ Александр Широков.