Власти объяснили, в чём проблема с бывшей «Рембыттехникой»

Также в пресс-службе отметили, то комитет муниципального контроля требовал привести в порядок территорию бывшей «Рембыттехники» ещё в прошлом году, но никаких действий со стороны арендаторов не последовало. «Сложность в том, что у земельного участка почти три десятка арендаторов, которым сложно договориться между собой. С помощью совместной работы специалистов сразу нескольких подразделений рассчитываем достигнуть договорённостей со всеми заинтересованными сторонами», — заключили представители горадминистрации.