Хабаровск получил престижную премию «За развитие Дальнего Востока и Арктики» в номинации «Семья». Награда была присвоена краевой столице за вклад в развитие семейных ценностей и укрепление социального здоровья, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
Цель премии «За развитие Дальнего Востока и Арктики» — отметить вклад людей, активно участвующих в экономической деятельности, в развитие регионов Дальнего Востока и Арктической зоны Российской Федерации. Также она имеет благотворительную направленность. В 2024 году премия приурочена к Году семьи в России.
Эта награда подтверждает значительный вклад города в создание благоприятных условий для жизни семей, укрепление межпоколенных связей и поддержку здорового образа жизни среди всех поколений.
«Номинация “Семья” особенно важна, так как она отражает стремление региона к созданию крепкой социальной основы, на которой строятся будущие поколения, — отметили в управлении социального развития города. — Инициативы Хабаровска в этой области включают в себя широкий спектр программ, направленных на поддержку семей, в том числе меры по улучшению качества жизни пожилых людей и созданию возможностей для самореализации молодежи».