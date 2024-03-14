Хабаровск получил престижную премию

«Номинация “Семья” особенно важна, так как она отражает стремление региона к созданию крепкой социальной основы, на которой строятся будущие поколения, — отметили в управлении социального развития города. — Инициативы Хабаровска в этой области включают в себя широкий спектр программ, направленных на поддержку семей, в том числе меры по улучшению качества жизни пожилых людей и созданию возможностей для самореализации молодежи».