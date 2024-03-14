На северо-западе Челябинска появится еще одна школа на 1100 мест

Мэрия Челябинска объявила аукцион на строительство еще одной школы на северо-западе. Здание расположится в микрорайоне № 57, между улицами Маршала Чуйкова, Хариса Юсупова и Краснопольским проспектом.
За возведение трехэтажного здания готовы заплатить до 1,48 млрд рублей. По условиям контракта, завершить строительство нужно до конца 2026 года.
Новая школа будет состоять из трех блоков с шестью лестницами и тремя лифтами. Каждый из лифтов должен подходить для передвижения в кресле-коляске.
В здании выделят отдельную зону начальной школы для 400 учеников. У младшеклассников будут собственные кабинеты рисования, труда и информатики.
Уже на этапе проекта в школе задумали проводить раздльные уроки труда для мальчиков и девочек. В опубликованном на портале госзакупок техзадании прописано, что девочек будут обучать готовке и шитью, а мальчиков — столярному и слесарному делу.
Напомним, по соседству с будущей школой расположится еще одна. Ее уже начали строить в микрорайоне № 48.