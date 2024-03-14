Во Владивостоке появится новая пешеходная улица

Глава Владивостока Константин Шестаков выступил с отчетом на заседании городской думы. Он отметил, что в планах мэрии построить пешеходную зону от Океанского проспекта до Алеутской, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
По словам мэра, дальневосточная столица должна становиться чище и приятнее, поэтому специалисты проводят демонтаж незаконных строений и реконструкцию зданий. Планируется обновление улицы Адмирала Фокина: здесь должна быть протяженная пешеходная зона с красивыми видами. Правда, до конца непонятно, как именно будут реализовывать проект.
Он находится на стадии разработки. Тем не менее, общественное пространство увидит свет. Новый облик получат и уже многими любимые места для прогулок, в том числе набережная Спортивной гавани и улица Пограничная. Проект обустройства велосипедных дорожек между Дальневосточным Федеральным университетом и бухтой Ахлестышева уже на рассмотрении.
Ранее «КП» писала, что парк общественного транспорта пополнился 300 новыми автобусами за последние три года.