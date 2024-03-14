Во Владивостоке появится новая пешеходная улица

Он находится на стадии разработки. Тем не менее, общественное пространство увидит свет. Новый облик получат и уже многими любимые места для прогулок, в том числе набережная Спортивной гавани и улица Пограничная. Проект обустройства велосипедных дорожек между Дальневосточным Федеральным университетом и бухтой Ахлестышева уже на рассмотрении.