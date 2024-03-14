В Самаре открыли движение по Заводскому шоссе в оба направления

В Самаре в четверг, 14 марта открыли движение по Заводскому шоссе в оба направления. Специалисты устранили провал асфальта на проезжей части в районе дома № 15. Там в понедельник, 11 марта, образовалась огромная яма прямо в центре автомобильной дороги.