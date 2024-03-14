В Самаре открыли движение по Заводскому шоссе в оба направления

В Самаре в четверг, 14 марта открыли движение по Заводскому шоссе в оба направления. Специалисты устранили провал асфальта на проезжей части в районе дома № 15. Там в понедельник, 11 марта, образовалась огромная яма прямо в центре автомобильной дороги.
— Специалистами профильных служб произведены необходимые работы в части устранения утечки из инженерных коммуникаций и провала дорожного покрытия, — отметили представители мэрии.
В настоящее время покрытие восстановлено по временной схеме. Окончательное благоустройство участка планируется провести после начала дорожно-строительного сезона, когда наступит благоприятная погода. Контроль за состоянием участка будет продолжен.
Напомним, движение по дороге перекрывали, чтобы не допустить увеличение провала и снизить риск возможных аварий. Там не мог проехать ни общественный, ни личный транспорт.