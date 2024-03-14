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Предприниматели могут принять участие в конкурсе «Хабаровская марка»

Победители получат право маркировать свою продукцию специальным логотипом.
Источник: Freepik

Предприниматели могут принять участие в конкурсе «Хабаровская марка», сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.

Уже ведется прием документов от представителей пищевой индустрии, он продлится до 21 апреля.

Конкурс проводится в 16 раз. В прошлом году в нем приняло участие 15 предпринимателей, которые представили на конкурс 74 вида своей продукции, из них 20 стали победителями.

Отмечается, что для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо работать на территории Хабаровска.

Победителей наградят накануне дня города дипломами, почетными знаками «Хабаровская марка», а также они получат право маркировать свою продукцию специальным логотипом.

экономика