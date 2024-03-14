Предприниматели могут принять участие в конкурсе «Хабаровская марка», сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.
Уже ведется прием документов от представителей пищевой индустрии, он продлится до 21 апреля.
Конкурс проводится в 16 раз. В прошлом году в нем приняло участие 15 предпринимателей, которые представили на конкурс 74 вида своей продукции, из них 20 стали победителями.
Отмечается, что для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо работать на территории Хабаровска.
Победителей наградят накануне дня города дипломами, почетными знаками «Хабаровская марка», а также они получат право маркировать свою продукцию специальным логотипом.