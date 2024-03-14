Мурада Мусаева назначили главным тренером «Краснодара»

Напомним, что Мусаев уже был тренером «Краснодара». В апреле 2021 года он ушел в отставку. Перед этим ФК «Краснодар» уступил «Ахмату» в матче 24-го тура чемпионата России со счетом 0:5. Тогда это стало второй крупной неудачей для команды в четырех турах.