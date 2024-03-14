Мурада Мусаева назначили главным тренером «Краснодара». Контракт с ним заключили до конца сезона с возможностью продления.
«Если Мураду удастся сохранить клуб Галицкого в тройке по итогам чемпионата, то его соглашение с бычками будет продлено», — сообщил в своем Telegram-канале журналист Иван Карпов.
Напомним, что Мусаев уже был тренером «Краснодара». В апреле 2021 года он ушел в отставку. Перед этим ФК «Краснодар» уступил «Ахмату» в матче 24-го тура чемпионата России со счетом 0:5. Тогда это стало второй крупной неудачей для команды в четырех турах.
Сейчас Мурад Мусаев займет место главного тренера ФК Владимира Ивича. 12 марта, «быки» уступили «Химкам» в выездном матче со счетом 0:2. По результатам игры краснодарский клуб выбыл из Кубка России.